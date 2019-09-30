В США вступил в должность новый глава Объединенного комитета начальников штабов

Президент США Дональд Трамп поздравил генерала Марка Милли с вступлением в должность главы Объединенного комитета начальников штабов, сообщает Голос Америки.

Трамп присутствовал на церемонии приведения к присяге, которая прошла на военной базе в Арлингтоне, штат Вирджиния. В связи с дождливой погодой президент отметил, что дождь приносит удачу, и сказал: «Марк, я думаю, вы будете самым удачливым генералом в истории».

Роль главы Объединенного комитета начальников штабов заключается в том, чтобы давать советы по военным вопросам президенту, министру обороны и Совету по национальной безопасности.

Трамп также назвал Милли своим другом и доверенным советником, отметив, что «нисколько не колебался» по поводу его назначения.

Милли, в прошлом возглавлявший штаб сухопутных войск, сменит на посту генерала Морской пехоты Джозефа Данфорда.

Трамп предпочел Милли кандидату, которого продвигал бывший министр обороны Джим Мэттис.