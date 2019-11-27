В США врачи по ошибке пересадили почку не тому пациенту

Как заявило руководство медцентра в городе Камден, операция по успешной трансплантации почки 51-летнему пациенту была проведена 18 ноября. Однако вскоре выяснилось, что орган предназначался другому человеку. Прооперированный пациент также нуждался в трансплантации, но стоял в списке очередности значительно ниже.

Ошибка произошла из-за того, что оба ожидающих были примерно одного возраста и носили одинаковые имена. Руководители больницы добровольно сообщили о своей ошибке медицинским властям штата. Операция по трансплантации почки второму пациенту состоялась 24 ноября. Оба прооперированных чувствуют себя хорошо.