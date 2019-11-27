В США врачи по ошибке пересадили почку не тому пациенту

Врачи в одной из больниц американского штата Нью-Джерси по ошибке трансплантировали пациенту почку, которая предназначалась другому больному, сообщает телеканал Fox News.
Как заявило руководство медцентра в городе Камден, операция по успешной трансплантации почки 51-летнему пациенту была проведена 18 ноября. Однако вскоре выяснилось, что орган предназначался другому человеку. Прооперированный пациент также нуждался в трансплантации, но стоял в списке очередности значительно ниже.
Ошибка произошла из-за того, что оба ожидающих были примерно одного возраста и носили одинаковые имена.
| 2019-11-27T15:48:00+00:00 27 ноября 2019, 17:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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