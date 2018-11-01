В США ведется мониторинг возможного вмешательства на выборах в Конгресс

Правительство США ведет мониторинг возможного иностранного вмешательства на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в следующий вторник, и готово ввести санкции против любой компании или отдельного лица, участвующего в такой деятельности.

Об этом, как передает Голос Америки, сообщил высокопоставленный представитель разведки.

«У нас сохраняется обеспокоенность по поводу вмешательства со стороны России, Китая и Ирана», – сказал чиновник в ходе телефонного брифинга с журналистами, посвященного планам федерального правительства по обеспечению безопасности выборов 6 ноября.

Чиновник не сообщил подробностей, касающихся конкретных угроз иностранного вмешательства, но отметил, что разведсообщество готово идентифицировать лиц, которые вмешиваются в избирательный процесс.