В США ведется мониторинг возможного вмешательства на выборах в Конгресс

Правительство США ведет мониторинг возможного иностранного вмешательства на промежуточных выборах в Конгресс, которые пройдут в следующий вторник, и готово ввести санкции против любой компании или отдельного лица, участвующего в такой деятельности.

Об этом, как передает Голос Америки, сообщил высокопоставленный представитель разведки.

«У нас сохраняется обеспокоенность по поводу вмешательства со стороны России, Китая и Ирана», – сказал чиновник в ходе телефонного брифинга с журналистами, посвященного планам федерального правительства по обеспечению безопасности выборов 6 ноября.

Чиновник не сообщил подробностей, касающихся конкретных угроз иностранного вмешательства, но отметил, что разведсообщество готово идентифицировать лиц, которые вмешиваются в избирательный процесс.

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| 2018-11-01T12:17:26+00:00 1 ноября 2018, 12:55|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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