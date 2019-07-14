В США учительницу приговорили к 20 годам тюрьмы за секс с учеником

Американский суд приговорил школьную учительницу Бриттани Замору к 20 годам тюрьмы за интимную связь с 13-летним учеником, сообщает Fox News.

Замора работала с шестиклассниками. В прошлом году родители одного из ее учеников заподозрили учительницу в домогательствах. Они установили специальное приложение на телефон сына и начали за ним следить. Когда выяснилось, что Замора вступила в интимную связь с учеником, ее арестовали и предъявили обвинения в попытке растления несовершеннолетнего и сексуальных домогательствах. Женщина полностью признала вину.

Во время слушаний мать ученика Заморы заявила, что преподавательница является обычным педофилом, использующим свое положение, чтобы подобраться к ребенку.

В своем последнем слове Замора сказала, что считает себя хорошим человеком, который совершил ошибку. Также она сожалеет о произошедшем (aif.ru)