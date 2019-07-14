В США учительницу приговорили к 20 годам тюрьмы за секс с учеником

Американский суд приговорил школьную учительницу Бриттани Замору к 20 годам тюрьмы за интимную связь с 13-летним учеником, сообщает Fox News.

Замора работала с шестиклассниками. В прошлом году родители одного из ее учеников заподозрили учительницу в домогательствах. Они установили специальное приложение на телефон сына и начали за ним следить. Когда выяснилось, что Замора вступила в интимную связь с учеником, ее арестовали и предъявили обвинения в попытке растления несовершеннолетнего и сексуальных домогательствах. Женщина полностью признала вину.

Во время слушаний мать ученика Заморы заявила, что преподавательница является обычным педофилом, использующим свое положение, чтобы подобраться к ребенку.

В своем последнем слове Замора сказала, что считает себя хорошим человеком, который совершил ошибку. Также она сожалеет о произошедшем (aif.ru)

| 2019-07-14T10:49:51+00:00 14 июля 2019, 11:17|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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