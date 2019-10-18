В США тело модели нашли в залитом бетоном ящике

В пустыне Невада в США тело модели Эсмеральды Гонсалес обнаружили в деревянном ящике, залитом бетоном. Об этом сообщает Las Vegas Review-Journal.

Как отмечается, 24-летнюю девушку разыскивали на протяжении пяти месяцев.

В ходе проверки полиция выяснила, что модель отравили ядовитым веществом, а также ее пытались задушить.

В убийстве Гонсалес подозревается ее сосед, 45-летний Кристофер Престипино. Мужчину задержали.

Известно, что в день гибели девушка употребила наркотики в доме подозреваемого, после этого она стала странна себя вести. Престипино привязал ее к кровати.

Когда мужчина развязал модель, она ударила его в лицо. Злоумышленник начал ее душить, девушка потеряла сознание, но вскоре пришла в себя.

В конечном итоге Престипино отравил ее средством для чистки бассейна. Далее он увез на грузовике тело жертвы в пустыню.

В преступлении также подозревается Кассандра Басконес, полиция разыскивает женщину.

| 2019-10-18T09:42:30+00:00 18 октября 2019, 12:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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