В США суд прекратил разбирательство с обвинением Трампа

Американский суд постановил прекратить рассмотрение исков в отношении президента США Дональда Трампа по обвинению в нарушении антикоррупционных положений конституции, запрещающих первым лицам в стране принимать подарки и выплаты от представителей иностранных государств. Такое решение принял Апелляционный суд четвертого округа США в Ричмонде (штат Вирджиния), предписавший суду нижней инстанции прекратить рассмотрение исков, которые подали против Трампа в 2017 году власти штата Мэриленд и столичного округа Колумбия, передает в среду агентство Reuters.

Апелляционный суд пришел к выводу, что прокуратуры штата Мэриленд и округа Колумбия не являются правовыми субъектами, которые вправе подавать подобные иски, поскольку вопрос о соблюдении антикоррупционных положений конституции непосредственно их не затрагивает.

ТАСС