В США сотни газет окажутся под управлением одного холдинга

Две крупные американские газетные компании — GateHouse Media и Gannett объявили в понедельник о слиянии, сделка оценивается в $1,38 млрд.

Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, Gannett владеет USA Today и целым рядом местных газет, а GateHouse Media — изданиями в 39 штатах. В результате слияния, отметила CNN, «сотни местных газет окажутся под управлением одной компании». Ссылаясь на оценки исследовательской организации Nieman Lab, телеканал указывает, что под контролем новой компании окажется «более чем одна шестая от общего числа ежедневных газет».

Как отмечается, объединенная компания получит название Gannett, ее штаб-квартира будет находиться в пригороде Вашингтона, а пост председателя и главного управляющего займет Майкл Рид, главный управляющий холдинга New Media, который контролирует компанию GateHouse Media.(ТАСС)