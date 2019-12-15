В США сообщили о ракете, «способной преодолеть» российские системы ПВО

Ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля», которую разрабатывает корпорацией Lockheed Martin для ВВС и ВМС США, якобы сможет преодолеть российскую систему противовоздушной обороны. Об этом изданию Breaking Defense рассказал американский генерал Джон Рафферти.
По его словам, на европейском театре боевых действий ракету будут использовать в первую очередь как контрмеру российским системам ПВО. При этом в Тихом океане она призвана противодействовать китайским боевым кораблям.
Военный подчеркнул, что разработка должна будет заменить тактическую ракетную систему ATACMS. По размеру ракета будет меньше предшественницы. Это позволит разместить в установках больше зарядов.
| 2019-12-15T10:20:11+00:00 15 декабря 2019, 11:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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