В США собрали космический телескоп Джеймса Уэбба за 10 млрд

Впереди у него несколько критических испытаний, после которых вероятно последует запуск на орбиту в 2021 году.

WST будет использовать крупное зеркало и современные инструменты, чтобы попытаться увидеть свечение от самых первых звезд, излучающих свет во Вселенной.

Он также будет способен изучать новые планеты, которые в настоящее время обнаруживаются за пределами нашей Солнечной системы, и анализировать их атмосферу на предмет потенциальной жизни.

Телескоп — это совместная работа американских (NASA), европейских (ESA) и канадских (CSA) космических агентств. Стоимость его создания составляет 10 миллиардов долларов.

Ключевое предназначение аппарата — наблюдение во Вселенной в инфракрасном свете. Телескоп имеет ячеистое зеркало 6,5 метров в диаметре с площадью собирающей поверхности 25 кв. м. Фокусное расстояние — 131,4 м.

В космос телескоп будет выведен тяжелой ракетой-носителем Ariane 5. Эта процедура запланирована на 30 марта 2021 года.

Размещен будет аппарат на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Это в 1,5 миллионах километров от Земли в сторону, противоположную Солнцу. Ожидаемый срок работы телескопа — не менее пяти лет.