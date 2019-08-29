В США собрали космический телескоп Джеймса Уэбба за 10 млрд

Преемник космического телескопа Hubble достиг ключевой вехи в процессе строительства. Все элементы, составляющие телескоп Джеймса Вебба (JWST), были впервые собраны вместе. Об этом пишет Space.com.

Впереди у него несколько критических испытаний, после которых вероятно последует запуск на орбиту в 2021 году.

WST будет использовать крупное зеркало и современные инструменты, чтобы попытаться увидеть свечение от самых первых звезд, излучающих свет во Вселенной.

Он также будет способен изучать новые планеты, которые в настоящее время обнаруживаются за пределами нашей Солнечной системы, и анализировать их атмосферу на предмет потенциальной жизни.

Телескоп — это совместная работа американских (NASA), европейских (ESA) и канадских (CSA) космических агентств. Стоимость его создания составляет 10 миллиардов долларов.

Ключевое предназначение аппарата — наблюдение во Вселенной в инфракрасном свете. Телескоп имеет ячеистое зеркало 6,5 метров в диаметре с площадью собирающей поверхности 25 кв. м. Фокусное расстояние — 131,4 м.

В космос телескоп будет выведен тяжелой ракетой-носителем Ariane 5. Эта процедура запланирована на 30 марта 2021 года.

Размещен будет аппарат на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Это в 1,5 миллионах километров от Земли в сторону, противоположную Солнцу. Ожидаемый срок работы телескопа — не менее пяти лет.

| 2019-08-29T13:27:25+00:00 29 августа 2019, 13:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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