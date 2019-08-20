В США снова назвали Россию и Китай угрозой их интересам в космосе

Нарастающие военные возможности РФ и КНР в космосе угрожают интересам США и союзников, заявил во вторник исполняющий обязанности главы национальной разведки США Джозеф Магуайр.

«США и наши союзники имеют жизненно важные интересы в космосе, в том числе военные, коммерческие и научные, однако угроза этим интересам нарастает по мере того, как Китай и Россия разрабатывают и размещают разрушительное оружие, которое ставит под угрозу спутниковые системы США и наших союзников», — сказал Магуайр на заседании Национального космического совета под председателем вице-президента Майка Пенса.

В качестве примера он привел принятую, по его информации, на вооружение КНР наземную ракетную установку, которая может угрожать разрушением спутникам на низкой околоземной орбите. «В России разрабатывается схожая система, которая, вероятно, будет действовать через несколько лет», — сказал глава национальной разведки США.