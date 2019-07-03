В США скончался создатель мультфильма «Дамбо» Милтон Квон

Как заявил изданию сын аниматора Майк Квон, его отец скончался 18 июня от естественных причин у себя дома в городе Торранс в Калифорнии. Сын рассказал, что Квон продолжал «рисовать до своих последних дней».

Квон начал работать в студии Walt Disney Animation Studios в 1939 году. Он известен как автор мультфильмов «Дамбо» про слоненка с большими ушами и «Фантазия». Милтон Квон также пробовал себя в качестве актера в картинах «Скорость», «Милая Джейн», сериале «Полиция Нью-Йорка» и других.