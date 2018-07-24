В США сгорел знаменитый позолоченный отель-пирамида

В штате Иллинойс, в городе Уодсворт, сгорела большая часть отеля-музея «Золотая пирамида», сообщает ABC 7 Chicago.
Огонь уничтожил часть внутренних помещений и сильно повредил дом. По данным пожарных и полиции, никто из посетителей не пострадал. Также заявляется, что никаких подтверждений умышленного поджога здания не обнаружено.

Gold Pyramid House – уменьшенная копия одной из знаменитых египетских пирамид Гизы высотой в 17 метров, была построена в начале 80-х годов местным предпринимателем как собственный дом. Но через несколько лет в здании решили разместить гостиницу.

 

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| 2018-07-24T08:10:24+00:00 24 июля 2018, 13:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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