В США сгорел знаменитый позолоченный отель-пирамида

В штате Иллинойс, в городе Уодсворт, сгорела большая часть отеля-музея «Золотая пирамида», сообщает ABC 7 Chicago.
Огонь уничтожил часть внутренних помещений и сильно повредил дом. По данным пожарных и полиции, никто из посетителей не пострадал. Также заявляется, что никаких подтверждений умышленного поджога здания не обнаружено.
Gold Pyramid House – уменьшенная копия одной из знаменитых египетских пирамид Гизы высотой в 17 метров, была построена в начале 80-х годов местным предпринимателем как собственный дом. Но через несколько лет в здании решили разместить гостиницу.
34 просмотров