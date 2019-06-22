В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами

Уточняется, что об аварии в городе Рандолф было сообщено в пятницу около 18.29 по местному времени (02.29 субботы по Баку). На дороге столкнулись пикап и несколько мотоциклов, ехавших в противоположную сторону.

Также два человека пострадали и были доставлены в больницу. Еще одного человека доставили по воздуху в медицинский центр штата Мэн. Причина аварии остается невыясненной, на месте работает полиция штата совместно с местными силами правопорядка.