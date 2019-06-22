В США семь человек погибли в крупном ДТП с мотоциклами

Семь человек погибли, трое пострадали в результате столкновения мотоциклов и пикапа в штате Нью-Гэмпшир на северо-востоке США, сообщает газета New Hampshire Union Leader со ссылкой на полицию.
Уточняется, что об аварии в городе Рандолф было сообщено в пятницу около 18.29 по местному времени (02.29 субботы по Баку). На дороге столкнулись пикап и несколько мотоциклов, ехавших в противоположную сторону.
Также два человека пострадали и были доставлены в больницу. Еще одного человека доставили по воздуху в медицинский центр штата Мэн.
Причина аварии остается невыясненной, на месте работает полиция штата совместно с местными силами правопорядка.
| 2019-06-22T13:26:58+00:00 22 июня 2019, 14:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss