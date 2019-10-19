В США считают, что подконтрольные Турции силы нарушили режим прекращения огня в Сирии

Официальные лица США полагают, что договоренности о прекращении огня на севере Сирии нарушены, курдские формирования были атакованы силами, находящимися под контролем Турции.

Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

По словам его источников, американская сторона считает, что курдские «Силы демократической Сирии» (СДС) прекратили боевые действия, однако в пятницу подверглись нападению со стороны отрядов, которые подчиняются Турции.

Как отмечает телеканал, информации об ударах с воздуха не поступало.

Источник CNN из числа официальных лиц США не исключил, что подконтрольные Турции силы могли атаковать курдов самовольно.(ТАСС)

| 2019-10-19T22:42:46+00:00 20 октября 2019, 02:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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