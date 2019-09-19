В США считают, что без поддержки России и Китая будет трудно достичь мира в Афганистане

Соединенные Штаты исходят из того, что без поддержки России и Китая будет трудно достичь мира в Афганистане. Об этом заявила в четверг и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

«Спецпредставитель США Залмай Халилзад работает с Россией и Китаем, которые обеспокоены перспективами [обострения] ситуации в Афганистане. В этой связи мы ведем консультации по поводу того, как продвинуться в достижении мира, — сказала дипломат. — Не могу сказать, имеют ли они какие-то другие цели, но факт в том, что обе страны обеспокоены присутствием ИГ («Исламское государство»)».

Уэллс охарактеризовала международное сопровождение мирному процессу в Афганистане как «очень динамичное и продуктивное». На вопрос, являются ли Москва и Пекин частью мирного решения, представитель Госдепартамента ответила: «Если эти две важные региональные страны не будут поддерживать мир, нам будет трудно достичь мирного соглашения». «Мы работаем с ними, потому что их поддержка поможет достижению соглашения», — сказала она.

За последний год США и представители радикального движения «Талибан» провели восемь раундов переговоров, на которых обсуждались вывод войск, прекращение огня, перспектива дальнейших внутриафганских отношений и гарантии того, что Афганистан не станет полигоном для международного терроризма. 24 августа представители сторон в ходе девятого раунда переговоров в Дохе достигли договоренности о временных параметрах вывода иностранных войск с территории Афганистана.(ТАСС)