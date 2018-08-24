В США российских троллей обвинили в разжигании споров о прививках

Российские интернет-тролли и боты распространяли в Twitter противоречивую информацию о пользе и вреде вакцинации, чтобы повысить уровень антагонизма в обществе. К такому выводу пришли сотрудники американского Университета Джорджа Вашингтона и Мэрилендского университета в Колледж-Парке. Об этом говорится в публикации American Journal of Public Health, обнародованной в четверг, 23 августа.

Специалисты проанализировали 899 твитов, размещенных в сети микроблогов в период с середины 2014 до конца 2017 года.

В сообщениях, критиковавших прививки, содержались спекуляции относительно того, что вакцины вызывают аутизм или содержат опасные дозы ртути. Кроме того, фармацевтические компании обвинялись в заботе о своей прибыли, а не о детях.

В постах, поддерживающих иммунизацию, отмечалось, что прививки спасают жизни и должны быть обязательными. В этих твитах также содержались оскорбления, вроде: «Глупость не лечится. Пусть умирают от кори, я за #вакцинацию».

Более 250 твитов были снабжены необычным хэштегом #VaccinateUS, обычно не использующемся американскими сообществами, выступающими в поддержку иммунизации. Благодаря этому признаку их удалось идентифицировать как » учетные записи российских троллей, имеющих отношение к Агентству интернет-исследований». Компанию связывают со структурами российского бизнесмена Евгения Пригожина, известного как «повар Путина».

«В то время как боты распространяли вредоносные сведения», а инструменты «информационного загрязнения распространяли сообщения, направленные против прививок», «российские тролли создавали диссонанс», подрывая «общественный консенсус относительно вакцинации», отметили авторы исследования, передает dw.com.

В апреле компания Facebook Inc. удалила сотни российских учетных записей и страниц, имеющих отношение к так называемой «фабрике троллей» — под этим названием в СМИ зачастую фигурировало Федеральное агентство новостей (ФАН), также связываемое с Евгением Пригожиным.

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