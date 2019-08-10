В США разморозили фонды, предназначенные для иностранных государств

Власти США разморозили выделенные Конгрессом средства, предназначенные для оказания помощи иностранным государствам, которые ранее были временно заблокированы для проведения ревизии со стороны Государственного департамента США и Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом сообщила в пятницу газета Politico со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

«После того, как прошлым вечером мы получили необходимую нам информацию и изучили ее, эти фонды теперь снова доступны», — сказал он.

Как сообщала ранее телекомпания CNN, объем фондов, о которых идет речь, может составлять от $2 млрд до $4 млрд. Средства должны были быть израсходованы на финансирование международных организаций, международных миротворческих миссий, борьбу с наркотиками, здравоохранение, помощь в развитии, а также содействие вооруженным силам иностранных государств и «помощь государствам в Европе, Евразии и Центральной Азии».

ТАСС