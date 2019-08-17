В США разбился легкомоторный самолет

Двухместный легкомоторный самолет разбился 16 августа в окрестностях Нового Орлеана (штат Луизиана). Как сообщил телеканал Fox News, в результате происшествия погибли два человека.

По данным телеканала, крушение самолета произошло около 16:00 по времени Восточного побережья США, передает korrespondent.net.

Самолет, предположительно, упал спустя непродолжительное время после взлета из аэропорта Лейкфронт в Новом Орлеане.

Причины крушения на данный момент не определены, пилот и пассажир погибли на месте. Полиция ведет расследование причин происшествия.