В США разбился легкомоторный самолет

Двухместный легкомоторный самолет разбился 16 августа в окрестностях Нового Орлеана (штат Луизиана). Как сообщил телеканал Fox News, в результате происшествия погибли два человека.

По данным телеканала, крушение самолета произошло около 16:00 по времени Восточного побережья США, передает korrespondent.net.

Самолет, предположительно, упал спустя непродолжительное время после взлета из аэропорта Лейкфронт в Новом Орлеане.

Причины крушения на данный момент не определены, пилот и пассажир погибли на месте. Полиция ведет расследование причин происшествия.

 

| 2019-08-17T12:33:36+00:00 17 августа 2019, 13:09|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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