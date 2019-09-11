В США разбился грузовой самолет

Грузовой самолет c автомобильными деталями на борту потерпел крушение недалеко от аэропорта города Толидо в американском штате Огайо, передает местный телеканал WTVG.
По данным телеканала, инцидент произошел около трех утра, в самолете было два человека, их судьба пока неизвестна.
После падения самолет полностью загорелся, прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы его потушили.
По словам сотрудников безопасности аэропорта, до крушения они не получали сигнала бедствия от экипажа самолета.(РИА Новости)
| 2019-09-11T15:57:19+00:00 11 сентября 2019, 19:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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