В США разбился грузовой самолет

По данным телеканала, инцидент произошел около трех утра, в самолете было два человека, их судьба пока неизвестна.

После падения самолет полностью загорелся, прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы его потушили. По словам сотрудников безопасности аэропорта, до крушения они не получали сигнала бедствия от экипажа самолета.(РИА Новости)