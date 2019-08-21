В США рассматривают возможность отмены права на гражданство по рождению

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская администрация всерьез рассматривает возможность отмены права на предоставления гражданства по рождению.
«Мы рассматриваем это всерьез», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Вопрос предоставления гражданства любому лицу, родившемуся на территории США, закреплен в 14-й поправке к Конституции. Трамп уже и ранее говорил о возможностью отмены этой поправки. По его словам, тот факт, что любой, кто рожает ребенка на территории США, получает для него гражданство, является нелепым. Президент настаивает на том, что это должно прекратиться.
Для отмены поправки, как он сообщил в ходе прошлогоднего интервью изданию Axios, понадобиться всего лишь президентский указ.(РИА Новости)
| 2019-08-21T21:33:03+00:00 22 августа 2019, 00:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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