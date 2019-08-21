В США рассматривают возможность отмены права на гражданство по рождению

Вопрос предоставления гражданства любому лицу, родившемуся на территории США, закреплен в 14-й поправке к Конституции. Трамп уже и ранее говорил о возможностью отмены этой поправки. По его словам, тот факт, что любой, кто рожает ребенка на территории США, получает для него гражданство, является нелепым. Президент настаивает на том, что это должно прекратиться.