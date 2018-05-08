В США расследующий дела о насилии генпрокурор подал в отставку

Генпрокурор штата Нью-Йорк, ранее предъявивший судебный иск Харви Вайнштейну, оставил пост после обвинений в избиениях женщин в постели.

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнейдерман, расследующий дела о сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна, подал в отставку через несколько часов после того, как в журнале The New Yorker была опубликована статья, в которой четыре женщины обвинили его в избиениях. «За последние несколько часов в мой адрес были выдвинуты серьезные обвинения, которые я решительно отрицаю. Хотя эти обвинения не относятся к моей профессиональной этике и исполнению служебных обязанностей, они не позволяют мне эффективно возглавлять генпрокуратуру в это критически важное время», — заявил он в понедельник, 7 мая.

Решение вступит в действие по окончанию рабочего дня 8 мая, указал далее 63-летний демократ. В опубликованном на его странице в Twitter заявлении он подчеркнул, что никогда никого не принуждал к сексу. «Эта черта, которую я бы никогда не переступил», — говорится в твите. По словам Шнейдермана, в интимных отношениях он «занимался ролевыми играми и другими видами секса по обоюдному согласию».

41 просмотров