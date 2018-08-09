В США раскрыли детали новых санкций против РФ

Высокопоставленный представитель Госдепа на условиях анонимности рассказал, что включают в себя новые санкции США против России. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает Европейская правда.

«Эти санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, и они не будут направлены непосредственно против какой-либо компании», — заявил дипломат, комментируя информацию о направленности санкций против конкретных государственных компаний, например, пассажирских авиакомпаний из России.

Он отметил, что санкции будут введены в два этапа. Первый этап, как ожидается, вступит в силу 22 августа.

В случае отказа РФ от сотрудничества санкции будут усилены.

«Через шесть месяцев санкции могут быть пересмотрены и, к примеру, облегчены в случае, если требования начнут выполняться. Если выполнение не начнется, США введут второй раунд санкций», — отметил дипломат.

Чиновник подтвердил информацию о том, что поводом для введения новых санкций является так называемое «дело Скрипалей». Однако, в санкционном решении упоминается и о биологическом оружии, запрещенном к использованию международными конвенциями.

Представитель Госдепа назвал следующие требования к РФ в рамках этих санкций:

— Прекратить использование биологического и химического оружия в нарушение международного права

— Дать гарантии неиспользования такого оружия в дальнейшем

— Разрешить допуск экспертов на объекты в России, чтобы такие визиты смогли показать, что Россия прекратила разработку, производство и подготовку к использованию такого оружия.

Напомним, 8 августа Госдепартамент США принял решение о введении новых санкций против России из-за дела Скрипаля с 22 августа. Санкции касаются запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и те, что используются в авиационной отрасли.

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