В США раскритиковали жесткие высказывания Трампа в адрес Германии

Лидеры демократов в Сенате и Палате представителей Конгресса США раскритиковали жесткие высказывания Трампа на саммите НАТО в адрес Германии. В совместном заявлении лидеров демократов в Сенате и Палате представителей Чака Шумера и Нэнси Пелози, опубликованном в среду, 11 июля, говорится о «возмутительных оскорблениях и очернении одного из самых устойчивых союзников Америки».

Поведение Трампа является сигналом его большей верности российскому президенту, нежели партнерам по Североатлантическому альянсу, отмечается в документе. На встрече с Путиным, которая состоится в Хельсинки 16 июля, Трампу необходимо получить «твердые гарантии» российской стороны и принять «конкретные меры» для прекращения «российских атак на нашу демократию», подчеркивают авторы.

Резкие замечания Трампа вызвали негативную реакцию и среди высокопоставленных членов Республиканской партии. «Ослабление альянса — не в интересах США», — полагает сенатор от штата Теннесси Роберт Коркер. Соединенные Штаты «высоко ценят приверженность и дружбу» партнеров по НАТО, написал в Twitter сенатор США от штата Аризона Джефф Флейк.

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