В США провели успешные испытания двух противоракет

Штаты провели в понедельник испытание системы противоракетной обороны, осуществив успешный запуск двух противоракет, предназначенных для перехвата межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом сообщил журналист агентства Bloomberg Энтони Капаччо со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Испытания двух противоракет наземного базирования, поведенные Агентством по противоракетной обороне США, были успешными», — написал он на своей странице в Twitter.

Запуск был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния, сообщают также местные СМИ. При этом испытания официально не анонсировали, как это делают обычно.