В США прошли марши против ограничения прав на аборты

Марши против ограничения прав на аборты прошли в понедельник по всем Соединенным Штатам Америки. Волну недовольства вызвал принятый накануне в штате Алабама закон, максимально ограничивающий права женщин на аборт, передает РИА Новости.
Один из таких протестов состоялся и у Верховного суда в Вашингтоне, который 46 лет назад вынес решение по знаменитому делу «Роу против Уэйда». Оно установило право на аборт в общефедеральном масштабе. Большинство штатов, однако, ввели определенные ограничения.
Более 50 организаций объединились под хештегом #ОстановитьЗапреты и слоганами «Мое тело – мой выбор». В американской столице протест привлек сотни активистов и даже ряд кандидатов в президенты от Демократической партии.