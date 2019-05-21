В США прошли марши против ограничения прав на аборты

Марши против ограничения прав на аборты прошли в понедельник по всем Соединенным Штатам Америки. Волну недовольства вызвал принятый накануне в штате Алабама закон, максимально ограничивающий права женщин на аборт, передает РИА Новости.

Один из таких протестов состоялся и у Верховного суда в Вашингтоне, который 46 лет назад вынес решение по знаменитому делу «Роу против Уэйда». Оно установило право на аборт в общефедеральном масштабе. Большинство штатов, однако, ввели определенные ограничения.