В США прошли марши против ограничения прав на аборты

Марши против ограничения прав на аборты прошли в понедельник по всем Соединенным Штатам Америки. Волну недовольства вызвал принятый накануне в штате Алабама закон, максимально ограничивающий права женщин на аборт, передает РИА Новости.
Один из таких протестов состоялся и у Верховного суда в Вашингтоне, который 46 лет назад вынес решение по знаменитому делу «Роу против Уэйда». Оно установило право на аборт в общефедеральном масштабе. Большинство штатов, однако, ввели определенные ограничения.
Более 50 организаций объединились под хештегом #ОстановитьЗапреты и слоганами «Мое тело – мой выбор». В американской столице протест привлек сотни активистов и даже ряд кандидатов в президенты от Демократической партии.
| 2019-05-22T04:06:04+00:00 22 мая 2019, 06:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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