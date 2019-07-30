В США произошло ДТП с участием машин полиции, скорой и пожарной службы

По данным местных правоохранителей, инцидент начался с вызова патрульных полицейских на место обычной аварии. Двоих сотрудников ДПС, которые осматривали место происшествия, сбил проезжавший мимо мусоровоз.

На фотографии, сделанной с воздуха, видно, как мусоровоз подмял под себя полицейский джип и врезался в заднюю часть кареты скорой помощи, которая, в свою очередь, врезалась в пожарный автомобиль.

Двое патрульных были госпитализированы. О других пострадавших в результате ДТП не сообщается.(РИА Новости)