В США продолжается спор между Трампом и демократами о строительстве стены

Частичное закрытие правительства США продолжается третью неделю, и света в конце туннеля по-прежнему не видно. Президент Трамп решительно настаивает на финансировании строительства стены на границе с Мексикой, тогда как демократы выступают против этого, сообщает Голос Америки.

По всей Америке федеральные ведомства приостановили выполнение многочисленных функций или осуществляют их в сокращенном объеме. При этом в Вашингтоне не видно никаких признаков достижения соглашения о прекращении шатдауна. Ни президент Трамп, ни демократы не собираются отступать.

«Если мы не найдем решения, это будет продолжаться еще долго. Никакого смягчения позиций здесь не будет», – заявил президент.

«Мы не будем строить стену. Кто-нибудь сомневается в этом? Мы не будем строить стену», – заявила спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси.

По сообщениям американских СМИ, президент Трамп хотел бы во вторник обратиться к стране в прайм тайм по вопросу о «шатдауне» (частичном закрытии федерального правительства).

Белый дом пока не ответил на вопрос о том, имел ли в этой связи место запрос о выделении времени в сетке телевещания для выступления из Овального кабинета.

Источник, знакомый с обстоятельствами дела, сообщил, однако, что Белый дом попросил сделать перерыв в передачах, транслируемых в прайм тайм во вторник.

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