В США призвали наращивать военное присутствие в Арктике из-за России

Глава Северного командования американских ВС генерал Терренс О’Шонесси призвал США наращивать военный потенциал в Арктике на случай конфликта с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, регион является передовой линией при обороне США и Канады. При этом имеющиеся в настоящее время угрозы связаны с гиперзвуковыми вооружениями, крылатыми ракетами и бомбардирощиками.

«К примеру, если взглянуть с позиции России, то, если вы собираетесь атаковать Северную Америку, вы, вероятно, выберете данное направление (Арктику. — Газета.Ru)», — заявил О’Шонесси.

Он добавил, что Вашингтон должен действовать на опережение, чтобы не допустить ситуации, при которой окажется в невыгодном положении.