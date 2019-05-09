В США призвали наращивать военное присутствие в Арктике из-за России

Глава Северного командования американских ВС генерал Терренс О’Шонесси призвал США наращивать военный потенциал в Арктике на случай конфликта с российской стороной. Об этом сообщает ТАСС.

По его мнению, регион является передовой линией при обороне США и Канады. При этом имеющиеся в настоящее время угрозы связаны с гиперзвуковыми вооружениями, крылатыми ракетами и бомбардирощиками.

«К примеру, если взглянуть с позиции России, то, если вы собираетесь атаковать Северную Америку, вы, вероятно, выберете данное направление (Арктику. — Газета.Ru)», — заявил О’Шонесси.

Он добавил, что Вашингтон должен действовать на опережение, чтобы не допустить ситуации, при которой окажется в невыгодном положении.

| 2019-05-09T09:26:48+00:00 9 мая 2019, 10:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss