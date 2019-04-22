В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем

Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад CSBA.

Отмечается, что в докладе описывается «сценарий будущего конфликта в Балтийском море» и «российской агрессии в Прибалтике».

По данным специалистов, российская сторона может захотеть «вернуть себе статус великой державы». На этой почве может возникнуть серьезный конфликт между США и Россией.

Авторы доклада призывают Пентагон увеличить расходы на обновление авиапарка ВВС страны. Если же американская сторона этого не сделает, то, по мнению авторов, США начнут отставать в своем развитии от России и Китая.

| 2019-04-22T17:32:13+00:00 22 апреля 2019, 22:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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