В США призвали готовиться к возможному конфликту с Россией и Китаем

Американские специалисты Центра стратегических и бюджетных оценок (CSBA) призвали Пентагон начать подготовку к возможному конфликту США с Россией и Китаем. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад CSBA.

Отмечается, что в докладе описывается «сценарий будущего конфликта в Балтийском море» и «российской агрессии в Прибалтике».

По данным специалистов, российская сторона может захотеть «вернуть себе статус великой державы». На этой почве может возникнуть серьезный конфликт между США и Россией.

Авторы доклада призывают Пентагон увеличить расходы на обновление авиапарка ВВС страны. Если же американская сторона этого не сделает, то, по мнению авторов, США начнут отставать в своем развитии от России и Китая.