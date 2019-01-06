В США признали Украину неуправляемой проблемой

Украина превращается в неуправляемую проблему для США и Европейского союза. Как передает Lenta.ru, об этом в ходе встречи с представителями украинских общественных организаций заявили американские сенаторы, передает International Policy Digest.

В материале издания говорится, что президент Украины Петр Порошенко преследует своих политических оппонентов, а суды находятся под контролем политиков и олигархов и не являются независимыми.

Участники встречи также отметили, что руководство страны вместо политических вендетт должно сосредоточиться на прекращении войны на Донбассе, восстановлении экономики и выводе страны из кризиса.

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