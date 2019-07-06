В США приветствовали договоренности между Военным советом Судана и оппозицией

Власти США приветствуют достижение между Военным советом Судана и оппозиционными силами договоренности о создании руководящего органа на переходный период до проведения выборов. Как передает ТАСС, об этом сообщается в распространенном в субботу заявлении Госдепартамента.

«Правительство Соединенных Штатов приветствует прогресс переговоров, который, как мы надеемся, приведет к созданию гражданского переходного правительства, которое будет иметь широкую поддержку у народа Судана. Мы благодарим посредников из Африканского союза и Эфиопии за усилия, которые они продолжают прикладывать», — говорится в документе.

Американское внешнеполитическое ведомство назвало договоренности «важным шагом вперед». «Мы надеемся на немедленное возобновление доступа к интернету, созыв нового законодательного органа, привлечение к ответственности виновных в подавлении насильственными методами мирных протестов, а также движение вперед к свободным и честным выборам», — подчеркивает Госдепартамент.