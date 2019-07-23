В США придумали самый короткий IQ-тест

Отмечается, что тест был создан еще в 2005 году как тест когнитивных способностей, однако в интернете его опубликовали только сейчас.

В новый тест вошли следующие вопросы:

1. Теннисная ракетка и теннисный мячик вместе стоят 1,10 доллара. Ракетка дороже мяча на один доллар. Сколько стоит мяч?

2. Пять машин текстильной фабрики производят пять вещей за пять минут. За сколько минут 100 машин изготовят 100 вещей?

3. На озере растут кувшинки. Каждый день их количество увеличивается в два раза. Известно, что кувшинки полностью покроют всю поверхность озера за 48 дней. Сколько дней потребуется кувшинкам, чтобы покрыть половину озера?

Ученый также провел эксперимент среди трех тысяч человек из различных сфер и с разным уровнем образования, в результате которого правильные ответы смогли дать лишь 17 процентов участников.

Профессор отмечает, что тест лишь на первый взгляд кажется легким, его легко понять при объяснении, но для правильного решения главное отказаться от ответа, который приходит первым на ум.