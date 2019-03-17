В США презентовали самый длинный в мире самолет

Длина нового лайнера составляет 77 м, размах крыльев — 72 м. При этом компания впервые в гражданской авиации применила технологию со складыванием крыльев, передает korrespondent.net.

Также Boeing 777X станет самым крупным в мире пассажирским самолетом с двумя двигателями, диаметр турбины которых составляет почти 3,5 м.

Базовой модификацией новейшего лайнера станет Boeing 777-9X, которая в зависимости от компоновки сможет принять на борт от 400 до 425 пассажиров. При этом дальность полета базовой версии составит чуть более 14 тысяч километров.

Укороченная версия Boeing 777-8X, длина которой составит 70 м, сможет вместить 350-375 пассажиров и сможет пролететь немногим более 16 тысяч километров.