В США предъявлены обвинения в незаконном финансировании Клинтон

Среди обвиняемых один из ключевых свидетелей спецпрокурора по якобы имевшему место российскому вмешательству в выборы Роберта Мюллера Джордж Надер и глава компании Allied Wallet Ахмад Хаваджа. Их обвиняют в переводе миллионов долларов политическим комитетам с сокрытием, что отправителем значится Надер, который в свою очередь якобы отчитывался об этом властям некой ближневосточной страны. При этом известно, что Надер имел тесные контакты с Объединенными Арабскими Эмиратами.

Средства, как следует из текста обвинения, шли на поддержку кампании Клинтон. В частности, Надеру вменяется в вину, что он перечислил более 3,5 миллионов долларов политическим комитетам, чтобы они могли получить доступ к Клинтон.(РИА Новости)