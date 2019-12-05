В США предъявлены обвинения в незаконном финансировании Клинтон

Восьми американцам предъявлены обвинения в незаконном перечислении средств предвыборному штабу Хиллари Клинтон во время президентской кампании 2016 года, сообщает в четверг телеканал CNN.
Среди обвиняемых один из ключевых свидетелей спецпрокурора по якобы имевшему место российскому вмешательству в выборы Роберта Мюллера Джордж Надер и глава компании Allied Wallet Ахмад Хаваджа. Их обвиняют в переводе миллионов долларов политическим комитетам с сокрытием, что отправителем значится Надер, который в свою очередь якобы отчитывался об этом властям некой ближневосточной страны. При этом известно, что Надер имел тесные контакты с Объединенными Арабскими Эмиратами.
Средства, как следует из текста обвинения, шли на поддержку кампании Клинтон.
| 2019-12-05T10:30:28+00:00 5 декабря 2019, 10:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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