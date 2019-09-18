В США предупредили о тропическом шторме у берегов Техаса

Одиннадцатый в этом сезоне циклон вплотную приблизился к побережью Техаса днем во вторник. По данным Центра, он набрал силу тропического шторма и движется в северном направлении со скоростью 11 километров в час, максимальная сила порывов ветра достигает 55 километров в час. По последним данным, шторм находится в 25 километрах от населенного пункта Фрипорт и в 90 километрах от Галвестона на побережье Техаса.

Центр ураганов предупреждает, что шторм принесет осадки в прибрежные районы Техаса и Луизианы, которые будут продолжаться до четверга. «Этот ливень может создать опасные для жизни условия», — говорится в предупреждении Центра.(РИА Новости)