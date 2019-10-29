В США предложили ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

Член республиканской партии США Энди Барр предложил в конгрессе страны ввести очередные санкции против трубоукладочных судов и иностранных субъектов, которые главным образом задействованы в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает RT.

Как отмечается, законопроект предлагает запретить въезд на территорию Соединенных Штатов физическим лицам, которые помогают указанным судам и субъектам в строительстве трубопроводов для экспорта определенных видов российской энергии.

Кроме того, в документе говорится о предоставлении президенту стране полномочий, по которым он сможет вводить санкции против субъектов, которые «оказывают финансовые и страховые услуги трубоукладочным компаниям, осуществляющим поддержку экспорта некоторых видов российских энергоносителей».

Барр считает, что посредством «Северного потока — 2» Россия распространяет свое «вредоносное» влияние в Европе.

| 2019-10-29T10:51:57+00:00 29 октября 2019, 12:42|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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