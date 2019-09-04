В США предложили создать министерство мира

Писательница Марианна Уильямсон, добивающаяся выдвижения кандидатом на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года, предложила создать в стране новое ведомство — министерство мира. Как отмечается в опубликованной во вторник в газете The Washington Post статье политика, оно должно заняться решением проблемы укоренившейся в американском обществе культуры насилия.

«Я предлагаю, чтобы Министерство мира США координировало и взяло под свой контроль деятельность, направленную на разрешение конфликтов, осуществление реституционного правосудия, предотвращение насилия, создание системы образования, которая помогает справляться с пережитыми травмами», — написала она. Согласно плану политика, новое ведомство для этих целей должно подготовить «тысячи миротворцев». «Мы приложим все усилия для того, чтобы продвигать культуру мира как у нас в стране, так и за рубежом», — заявила участница предвыборной гонки.

По мнению Уильямсон, участившиеся случаи насилия с применением огнестрельного оружия в Соединенных Штатах являются симптомом более глубокой проблемы. «Как отдельные люди американцы вовсе не агрессивны, но нельзя отрицать, что мы живем в культуре насилия», — считает политик. «В нашей политике регулирования владения огнестрельным оружием главенствующая роль отдается не воле народа или интересам обеспечения безопасности людей, а прибыли компаний, занимающихся производством вооружения», — отметила она. «Горькая правда, которую Америка должно признать, заключается в том, что наше общество не просто погрузилось в насилие, мы попались на его крючок. И в самых разных сферах существуют те, кто зарабатывает миллиарды долларов на том, чтобы мы никогда не выбрались из этой ситуации. Пока мы не поймем это, насилия будет только больше», — убеждена Уильямсон.(ТАСС)