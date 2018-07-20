В США пожаром уничтожен лес

В американском штате Орегон огнем уничтожены почти две сотни километров насаждений. Также огонь стал причиной смерти одного человека. Об этом сообщается в сюжете ТСН от пятницы, 20 июля.

Местный житель погиб за рулем своего трактора, пытаясь, как предполагают следователи, расчистить участок леса и не подпустить огонь к соседскому дому.

По некоторым данным, пожар, который нанес значительный ущерб, мог произойти из-за поджога — именно поджигателя сейчас и пытаются найти правоохранители.

Власти штата Орегон вместе с полицией расследуют причины масштабного лесного пожара.

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