В США потребовали от Facebook отчета после недавних удалений аккаунтов

Лидер демократов в палате представителей США Нэнси Пелоси требует от компании Facebook провести брифинг для конгрессменов в связи с последними удалениями фейковых аккаунтов в соцсети.

«Facebook должен незамедлительно провести членам конгресса всеобъемлющий брифинг. Их последнее заявление подтверждает уже давно сделанные выводы разведсообществом США и экспертами по национальной безопасности, что Россия активно использует соцсети в скоординированных усилиях для того, чтобы посетить разногласия между американским народом и подорвать нашу демократию», — говорится в опубликованном заявлении Пелоси.

Она подчеркнула, что несмотря на то, что говорит президент США Дональд Трамп, «угроза выборам (США) и безопасности демократии остается реальной».

Пелоси заявила, что надо призвать Россию к ответственности «за атаки».

Ранее компания Facebook опубликовала заявление, из которого следует, что более 30 страниц и аккаунтов в социальных сетях Facebook и Instagram были удалены во вторник в рамках борьбы с распространением недостоверной информацией. О том, какие именно страницы и аккаунты были удалены, не сообщается.

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