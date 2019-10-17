В США подготовили законопроект о новых санкциях против России

Группа сенаторов США подготовила законопроект, предусматривающий новые санкции против России за ее поддержку властей Сирии, а также против Турции за ее операцию на северо-востоке арабской республики.
Как следует из сообщения в Twitter сенатора-демократа Боба Менендеса, санкции против России предусматриваются за «поддержку (президента Сирии Башара) Асада». Их содержание в сообщении не уточняется.
Кроме того, предлагаются санкции против лиц, обеспечивающих оружием турецкие силы в Сирии, турецких чиновников, ввести ограничения на поставку оружия Турции. Также администрации США предлагается выступать против выделения финансовой помощи Турции в международных организациях.
Законодатели выступают за разработку мер по борьбе с возрождением в Сирии террористической группировки «Исламское государство»*, а также с влиянием России и Ирана в этой стране.
Документ подготовлен Менендесом, который является старшим демократом в комитете по иностранным делам сената, и председателем этого комитета республиканцем Джеймсом Ришем.(РИА Новости)