В США подготовили законопроект о новых санкциях против России

Кроме того, предлагаются санкции против лиц, обеспечивающих оружием турецкие силы в Сирии, турецких чиновников, ввести ограничения на поставку оружия Турции. Также администрации США предлагается выступать против выделения финансовой помощи Турции в международных организациях.

Законодатели выступают за разработку мер по борьбе с возрождением в Сирии террористической группировки «Исламское государство»*, а также с влиянием России и Ирана в этой стране.