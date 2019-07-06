В США под видом флешмоба на День независимости украли вещи на $30 тыс.

Группа молодых людей под видом флешмоба похитила из магазина в штате Висконсин вещи на $30 тыс. в преддверии Дня независимости. Налет был совершен за 30 секунд, сообщил в пятницу телеканал Fox News со ссылкой на полицию города Плезант-Прэри.

Как передает ТАСС, камеры наблюдения сняли в подробностях преступление, совершенное вечером 2 июля. На видео, размещенном в Facebook органов правопорядка, видно, как около 10 человек под видом покупателей пришли в магазин спортивного и походного инвентаря The North Face, сорвали товары с вешалок и скрылись.

«Грабители забрали изделий столько, сколько могли унести, покинули магазин и разбежались по машинам», — приводит телеканал слова сержанта полиции Аарона Скаффера.

По его мнению, злоумышленники устроили своеобразный флешмоб и скрылись на трех машинах. Сотрудники магазина не пытались помешать грабителям, просто поставив правоохранительные органы в известность о случившемся.