В США планируют создать альтернативу GPS

Министерство обороны США планирует создать альтернативную систему глобального позиционирования и навигации на случай подавления GPS. Это следует из отчета Пентагона о перспективах развития космических сил страны, сообщает в пятницу, 10 августа, РИА Новости.

«Усилия министерства (обороны) по развитию (космического) потенциала будут сосредоточены на … альтернативных (системах) позиционирования, навигации и определения по времени в условиях подавления GPS», — говорится в документе.

В Пентагоне ранее не раз выражали обеспокоенность возможными действиями России и Китая по уничтожению или подавлению американской системы GPS на фоне того, что эти две страны уже используют собственные системы глобальной навигации, в том числе и в военных целях. В отчете не уточняется, какие системы и в какие сроки могут быть разработаны в качестве альтернативы GPS.

Документ также предполагает создание четырех подразделений в рамках космических сил США. К ним относятся новое боевое командование, объединенное агентство по закупкам спутников для использования в военных целях и боевой состав ВКС, агентство по космическому развитию и силы космических операций.

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