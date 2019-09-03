В США пес “угнал” авто и попал в ДТП

В Америке собака “угнала” автомобиль хозяев и попала нем в ДТП. Об этом сообщает Motor.ru.

Семейная пара оставила своего пса по кличке Дюк в припаркованном Mercedes-Benz S430 2001 года выпуска. Когда американцы вернулись на место стоянки, то не обнаружили там своего авто.

Машина с собакой внутри нашлась по улице вниз, врезавшись в бетонное ограждение.

Оказалось, что пес решил поиграть с кабелем в салоне и случайно обмотал его вокруг селектора КПП. Когда собака потянул провод авто перешло из режима парковки на нейтральную передачу.

Машина покатился по улице вниз, снесла мусорные баки и врезалась в бетонное ограждение.