В США пес “угнал” авто и попал в ДТП

В Америке собака “угнала” автомобиль хозяев и попала нем в ДТП. Об этом сообщает Motor.ru.

Семейная пара оставила своего пса по кличке Дюк в припаркованном Mercedes-Benz S430 2001 года выпуска. Когда американцы вернулись на место стоянки, то не обнаружили там своего авто.

Машина с собакой внутри нашлась по улице вниз, врезавшись в бетонное ограждение.

Оказалось, что пес решил поиграть с кабелем в салоне и случайно обмотал его вокруг селектора КПП. Когда собака потянул провод авто перешло из режима парковки на нейтральную передачу.

Машина покатился по улице вниз, снесла мусорные баки и врезалась в бетонное ограждение.

 

| 2019-09-03T15:37:33+00:00 3 сентября 2019, 16:07|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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