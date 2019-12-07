В США перенесен тестовый полет космического корабля Starliner

Компания United Launch Alliance (ULA) перенесла тестовый полет новейшего космического корабля Starliner компании Boeing на 20 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Ранее планировалось запустить ракету-носитель Atlas V для тестового орбитального полета корабля Starliner в беспилотном режиме к МКС 17 декабря, но из-за проблем с ракетой-носителем запуск перенесли на 19 декабря. К настоящему моменту эти проблемы решены.
Ранее на этой неделе из-за неблагоприятных погодных условий на сутки задержали старт к МКС корабля Dragon компании SpaceX.
В 2011 году американскую многоразовую пилотируемую транспортную систему Space Shuttle вывели из эксплуатации, и теперь экипажи на МКС доставляют только российские корабли «Союз». В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли – Crew Dragon (SpaceX), в марте совершивший первый испытательный беспилотный полет на МКС, и Starliner (Boeing).
Оба корабля должны совершить испытательные полеты с экипажами в первой половине следующего года, после чего NASA сертифицирует их для штатных миссий на МКС.
Корабли Starliner будут запускаться с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Atlas V, на первой ступени которой используется российский двигатель РД-180, разработанный НПО «Энергомаш» (aif.ru)