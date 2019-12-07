В США перенесен тестовый полет космического корабля Starliner

6 декабря состоялась успешная генеральная репетиция запуска, также перенесенная на день из-за погодных условий. В связи с этим дата старта также должна перенестись на один день, отметили в компании.

Ранее на этой неделе из-за неблагоприятных погодных условий на сутки задержали старт к МКС корабля Dragon компании SpaceX.

В 2011 году американскую многоразовую пилотируемую транспортную систему Space Shuttle вывели из эксплуатации, и теперь экипажи на МКС доставляют только российские корабли «Союз». В США для отправки астронавтов на станцию разработаны новые пилотируемые корабли – Crew Dragon (SpaceX), в марте совершивший первый испытательный беспилотный полет на МКС, и Starliner (Boeing).

Оба корабля должны совершить испытательные полеты с экипажами в первой половине следующего года, после чего NASA сертифицирует их для штатных миссий на МКС.

Корабли Starliner будут запускаться с космодрома на мысе Канаверал ракетой-носителем Atlas V, на первой ступени которой используется российский двигатель РД-180, разработанный НПО «Энергомаш» (aif.ru)