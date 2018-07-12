В США отложили казнь из-за иска производителя препарата для инъекций

В США из-за иска фармацевтической компании, которая обвинила штат Невада в незаконном получении препарата для смертельной инъекции, была отложена казнь осужденного за убийство Скотта Дозьера. Об этом сообщает Reuters.

В частности, указано, что производитель седативного препарата мидазолам, компания Alvogen Inc., подала в суд на департамент исполнения наказаний штата Невада за использование своего продукта в составе смертельной инъекции.

Казнь Дозьера, признанного виновным в убийствах 22-летнего Иеремии Миллера и 26-летнего Джасима Грина, должна была стать первой в Неваде с 2006 года.

Alvogen Inc. наряду с десятками других производителей лекарств отказалась поставлять свои препараты в тюрьмы для использования в составе смертельного «коктейля». Адвокат фармацевтической компании заявил, что мидазолам был приобретен департаментом при помощи «хитростей» — местом его доставки значилась не тюрьма в городе Эли, а государственная аптека в Лас-Вегасе.

Отмечается, что это первый случай, когда фармкомпании удалось через суд запретить использование своих препаратов для смертной казни. В течение последних десяти лет иски других производителей, которые апеллировали к морально-этической стороны вопроса и юридических оснований, не заканчивались успехом. Alvogen Inc. также настаивала на том, что использование их мидозалама нанесет непоправимый репутационный ущерб компании.

Датой рассмотрения иска компании к штату судья округа Кларк Элизабет Гонсалес назначила 10 сентября.

Как сообщается, фармкомпании Pfizer и Sandoz, которые производят эти препараты, также заявили о несогласии на использование их продукции, однако иск Pfizer в прошлом году был отклонен судом штата, а Sandoz не успела присоединиться к иску Alvogen Inc.

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