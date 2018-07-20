В США открыли ранее неизвестный вид динозавра

Американские палеонтологи сообщили об открытии ранее неизвестного вида динозавров. Об этом сообщает Youtube-канал Музея естественной истории штата Юта, передает РИА Новости.
Новый вид получил название Akainacephalus johnsoni (Акайноцефал джонсони). Динозавр принадлежал к инфраотряду анкилозавров — мощных ящеров, покрытых крепкими костяными панцирями с булавообразными окончаниями хвостов.

Исследователи отмечают, что им посчастливилось найти большую часть скелета доисторического животного, что в палеонтологии встречается довольно редко.

Останки были обнаружены в 2008 году, однако полностью подготовить их к музейной экспозиции и выяснить, что они принадлежат ранее неизвестному виду, удалось только сейчас.

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| 2018-07-20T23:14:26+00:00 21 июля 2018, 08:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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