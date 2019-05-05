В США осудили сектор Газа и поддержали Израиль

Американский спецпредставитель по международным переговорам Джейсон Гринблатт заявил, что США осуждают выпущенные «без разбора» ракеты из сектора Газа по Израилю. Как передает Газета.Ru, об этом сообщает The Jerusalem Post.

По его словам, США поддерживают Израиль. Кроме того, он призвал другие страны также встать на израильскую сторону.

«Соединенные Штаты решительно осуждают непрекращающийся шквал ракетных обстрелов палестинскими движениями… из сектора Газа невинного гражданского населения и общин по всему Израилю», — добавил Гринблатт.

Он подчеркнул, что сектору Газа необходимо «немедленно прекратить эту агрессию».