В США одобрили проект финансирования правительства для избежания шатдауна

Палата представителей США одобрила краткосрочный проект финансирования правительства до 21 ноября для избежания шатдауна (временное прекращение работы федеральных ведомств в США), следует из итогов голосования.

В поддержку законопроекта высказался 301 конгрессмен, против — 123. Теперь резолюция будет направлена в сенат. Для вступления в силу она должна быть одобрена обеими платами конгресса и подписана президентом.

В предложенном законопроекте нижней палаты конгресса заложено, в том числе, и продолжение финансирования военной помощи Украины на прежнем уровне. Ранее администрация Дональда Трампа заявила, что изучает вопрос о том, надо ли предоставлять 250-миллионную ежегодную военную помощь Украине. Конгресс уже выделил эти средства, как и средства на другие программы в пользу Украины. Высокопоставленный представитель администрации США позднее подтвердил РИА Новости, что Вашингтон намерен выполнить все свои обязательства по военной помощи Украине.