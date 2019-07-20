В США объявили о планах изменить тест на получение гражданства

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) намерена внести изменения при сдаче соискателей теста на натурализацию для получения американского гражданства. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Отмечается, что изменения планируется внести для гарантии точной оценки знаний соискателя по его правам и обязанностям как будущего гражданина страны, пишет rbc.ru.

«Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями», — говорится в документе.