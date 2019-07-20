В США объявили о планах изменить тест на получение гражданства

Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) намерена внести изменения при сдаче соискателей теста на натурализацию для получения американского гражданства. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте организации.

Отмечается, что изменения планируется внести для гарантии точной оценки знаний соискателя по его правам и обязанностям как будущего гражданина страны, пишет rbc.ru.

«Целью является создание содержательного, единообразного и эффективного теста, который оценит знание и понимание истории, правительства и ценностей США соискателями», — говорится в документе.

| 2019-07-20T10:59:04+00:00 20 июля 2019, 11:44|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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