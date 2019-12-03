В США объяснили, почему победили СССР, но не Россию и Китай

По его словам, Вашингтон делал ставку на развитие технологий, так как понимал, что «не может превзойти численностью своих противников». С помощью этого Соединенным Штатам удалось реализовать такие принципы, как «свобода личности, право на частную собственность, свободная торговля и открытость рынков, транспарентность и подотчетность правительства, верховенство закона и суверенитет наций». Гриффин назвал их привилегиями, за которые каждое поколение платит цену из «денег и крови» — материальных ценностей и человеческих жизней.

«Там, где это возможно, Соединенные Штаты платили деньгами, а не кровью. Именно на этом принципе основывалась наша политика во времена холодной войны», — говорится в статье.

Как отметил Гриффин, этой концепции придерживались восемь администраций Белого дома.

«Президент Рональд Рейган выиграл холодную войну, когда пошел ва-банк с политикой, которой руководствовались семь предыдущих американских президентов. Михаил Горбачев проиграл, потому что Советский Союз не смог за ней угнаться», — считает замминистра.

Он добавил, что США использовали инвестиции в «технологическое превосходство», чтобы обеспечить себя ядерной триадой — стратегической авиацией, межконтинентальными баллистическими ракетами, атомными подводными ракетоносцами. Однако сегодня это вооружение неспособно дать Вашингтону преимущество в соперничестве великих держав, так как Россия и Китай вырываются вперед в сфере военных разработок.